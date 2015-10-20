Минфин: повышение S&P рейтинга Украины - первый шаг к возврату на рынки капитала

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Это является первым шагом по возвращению Украины на международные рынки капитала и облегчению предоставления финансирования со стороны международных финансовых институтов и экспортно-кредитных агентств», - говорится в сообщении.

Министерство также отметило, что этот шаг также упростит предоставление международного финансирования украинским компаниям и банкам.

Минфин напомнил, что данное повышение рейтинга - это прямой положительный эффект принятия условий реструктуризации владельцами 13 из 14 серий суверенных еврооблигаций Украины, которое состоялось во время встречи кредиторов 14 октября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с уровня «SD/D» («выборочный дефолт»), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней «B-/B» с «CCC+/C». Прогнозы по рейтингам стабильные.

Ранее другое международное агентство Fitch Ratings заявило, что также повысит суверенный рейтинг Украины, сниженный до уровня «ограниченный дефолт» (Restricted Default - RD), по мере выполнения условий реструктуризации части государственного долга и достижения компромисса с кредиторами об обмене «коротких» евробондов.