Гривня на межбанке снова опустилась до 22,10 за доллар

Во вторник, 20 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,00/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9650/25,0750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3520/0,3550 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,9287 грн/долл., к этому часу было заключено 70 сделок на сумму 29,64 млн долл.