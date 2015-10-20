Российские авиакомпании в этом году могут потерять $400-500 миллионов

Суммарный операционный убыток всех авиакомпаний РФ по итогам 2015 года может составить 400-500 миллионов долларов, сообщает Прайм со ссылкой на российскую Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"Четвертый квартал мы определенно закончим с убытками ... Оптимально с определенной степенью оптимизма отрасль получит 25-30 миллиардов рублей ($820 миллионов) операционного убытка", - рассказал журналистам президент АЭВТ Владимир Тасун.

От отметил, что отрасль находится в тяжелом финансовом состоянии. В прошлом году был убыток за полгода 130 миллионов долларов и 180 миллионов долларов прибыли было в третьем квартале. В четвертом квартале было тяжело, мы сработали в минус на 440 миллионов долларов убытков и закончили год в 390 миллионов долларов.

По его словам, положение может исправить в 2016 и в 2017 году обнуление ставки НДС на внутренних линиях.

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"Это позволит компаниям пройти легче 2016 год, по крайней мере, это оставит в отрасли 50 миллиардов рублей ($820 миллионов)", - резюмировал Тасун.