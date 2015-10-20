Фонд гарантирования оценил объем выплат вкладчикам неплатежеспособного банка "Контакт"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предварительно оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка «Контракт» в 96,406 млн грн, что составляет 54,1% общего объема средств на счетах физических лиц в банке на дату введения временной администрации.

Как сообщается в опубликованной на сайте фонда отчетности банка, в день введения в банк временной администрации на корреспондентском счете банка в Национальном банке Украины было 5,156 млн грн, на счетах в других банках – 1,316 млн грн.

Читайте такжеПравительство в сентябре выдало Фонду гарантирования 5 миллиардов кредитаТакже фонд сообщил, что до 29 октября принимает документы от потенциальных инвесторов для выведения банка с рынка, и напомнил, что участие в покупке активов и передаче обязательств банка могут принимать исключительно банки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 октября ввел временную администрацию в банк «Контракт» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. Банк «Контракт» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным банка, на 1 апреля 2015 года его крупнейшими акционерами являлись ООО «Бимен» (21%), ООО «Фьючерс» (49,77%) и ООО «Форма-К» (23,95%).