Гривня к закрытию торгов просела по отношению к доллару и евро

Во вторник, 20 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,15/22,27 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1690/25,3030 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3560/0,3590 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк не намерен искусственно удерживать курс гривни - ГонтареваПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:30 установился на уровне 21,9893 грн/долл., к этому часу было заключено 585 сделок на сумму 346,91 млн долл.