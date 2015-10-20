Отказ России от реструктуризации не помешает Украине выйти на внешние долговые рынки - эксперт

"Российский" кредит на 3 миллиарда долларов, по которому Украина не может получить согласие на реструктуризацию, не помешает нашей стране выйти на внешние долговые рынки, даже если этот вопрос останется неурегулированным длительное время и будет решаться в судебном порядке.

Такое мнение высказал генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко в эфире программы "Тема дня" на УНИАН-ТВ, комментируя повышение рейтингов Украины международным рейтинговым агентством Standard & Poor's.

Эксперт подчеркнул, что Международный валютный фонд и другие международные кредиторы продолжат поддержку Украины даже в случае отказа РФ от реструктуризации долга на 3 миллиарда долларов.

"Российский долг не сильно помешает Украине в дальнейшем выйти на внешние рынки, даже если его вопрос останется неурегулированным достаточно долго и будет решаться в судах. Повышение рейтинга Украины S&P говорит о том, что ситуация по российскому долгу рассматривается отдельно. По российскому долгу S&P уже зафиксировал дефолт, и сам факт платежа или неплатежа в декабре ничего не меняет. Международные кредиторы в какой-то степени "выносят за скобки" неурегулированный вопрос с Россией", - сказал он.

По словам эксперта, в отношении российского кредита есть два сценария развития событий – либо Украина в декабре заплатит РФ 3 миллиарда долларов в случае признания МВФ этого долга официальным, либо дело закончится судебным разбирательством.

"Они 100% обратятся в суд, это их право и логичное действие. Бумаги выпущены по Британскому праву, соответственно, именно в Британский суд будет обращаться Россия. И нет никаких оснований отказать России в этом иске. Разве что Украина к этому времени подаст встречные иски, связанные с аннексией Крыма и так далее", - добавил он.

При этом эксперт пояснил, что получение судебного решения в пользу РФ, как показывает практика подобных разбирательств, возможно, но спустя годы, а инструментов заставить нашу страну выполнять это решение у РФ недостаточно. "У России ограничены возможности на арест активов Украины за рубежом. Таких активов немного. Они могут попытаться арестовать президентский самолет за рубежом или транспортные средства, которые принадлежат именно государству Украина, а не частному бизнесу, или другие активы, которые принадлежат государству и не защищены дипломатическим иммунитетом, а таких активов на самом деле не очень много", - пояснил Дубко.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня "B-/B" с уровня "SD/D" ("выборочный дефолт"), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинг страны в национальной валюте до уровней "B-/B" с "CCC+/C" на фоне завершения долговой операции. Прогнозы по рейтингам стабильные.

По оценкам S&P, Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной и не остановит финансирование программы реформ украинского правительства даже в случае, если Украина не выплатит так называемый "российский" долг в объеме 3 миллиарда долларов, не реструктуризированный из-за отказа российской стороны принимать условия долговой операции.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации госдолга на 18 миллиардов долларов, которая предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых. По результатам голосования кредиторов большинство из них поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме РФ, которая грозит дефолтом по облигациям и судебными разбирательствами. Украина предложила РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.

"Российский" кредит получен в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года посредством выкупа евробондов Украины на 3 миллиарда долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.