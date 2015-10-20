МВФ рекомендует Эстонии не спешить с повышением зарплат

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует эстонским властям не торопиться и придержать планы по повышению минимальной заработной платы (МРОТ) до 2017 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на представителя МВФ по Восточной Европе Кристофа Клингена.

"Замедление роста производительности труда и снижение экспорта демонстрируют тот факт, что Эстония не может позволить себе повышение МРОТ, так как это может негативно отразиться на экономике страны в 2016–2017 годах. В настоящий момент работодатели, профсоюзы и правительство обсуждают вопрос о повышении минимальной месячной зарплаты до 390 евро", - говорится в сообщении.

"Вы видите снижение производительности труда. Вы видите, что экспорт из страны упал. Это свидетельствует о том, что вам надо притормозить, иначе в ближайшее время вы перестанете быть конкурентоспособными", — заявил Клинген.

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Замедление темпов роста эстонской экономики вызвано, в частности, замедлением российской и финской экономик - ключевых торговых партнеров Эстонии. Однако с 2013 года эстонские производители заметно повысили конкурентоспособность в сравнении с европейскими конкурентами, но без стимулирующих мер со стороны правительства удержать эту тенденцию не выйдет, резюмирует Клинген.