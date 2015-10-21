Россия намерена предоставить кредит Кубе в размере более 1 миллиарда евро
Правительство России предварительно одобрило два проекта соглашения о предоставлении республике Куба кредитов в размере 1,2 млрд евро (около 1,36 млрд долларов США) и 100 млн долларов США.
Проекты соглашений доступны на официальном сайте правовой информации, передает Русская служба Би-Би-Си.
Кредит на 100 млн долларов предоставляется со ставкой в 5% годовых. В соответствии с соглашением, деньги пойдут на "модернизацию и расширение металлургического завода Антильяна де Асеро им. Хосе Марти".
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Второй кредит дается Кубе для финансирования строительства одного энергоблока мощностью 200 МВт на теплоэлектростанции "Максимо Гомес" и трех энергоблоков единичной мощностью 200 МВт на теплоэлектростанции "Восточная Гавана". Ставка по нему составляет 4,5% годовых.
В соответствии с соглашением, кредит будет использоваться в 2016-2024 годах. В 2016 году при этом будет использовано не более 31 млн долларов США.