Путину предлагают спасти экономику России с помощью печатного станка

Российская экономика имеет все возможности расти темпами до 10% в год — быстрее, чем сейчас растет Китай, но для этого нужно отказаться от политики затягивания поясов и ограничения денежной массы в пользу масштабного стимулирования экономического роста — прежде всего через количественное смягчение.

Об этом говорится в докладе Столыпинского клуба, пишет РБК.

Доклад будет предложен правительству РФ в качестве экономической основы долгосрочной стратегии развития, сказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, один из авторов доклада.

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В соавторах доклада помимо Титова — зампред ВЭБа, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач и советник президента РФ, экономист Сергей Глазьев. Идеи Глазьева видны невооруженным глазом: например, стимулирующая монетарная политика, ограниченный валютный контроль, экономическое планирование. Но на этот раз они сочетаются с традиционными приоритетами бизнес-сообщества — развитие конкуренции и частной инициативы, снижение административной нагрузки, налоговые льготы, независимый суд.

Источниками нового экономического роста авторы считают проекты «новой индустриализации» — импортозамещение в аграрно-промышленном комплексе, автомобилестроении, стройматериалах, высокотехнологичном машиностроении, информационных технологиях (может дать не менее 2–3% роста ВВП) и экспорт продуктов ВПК, химической промышленности, глубокой переработки сырья (не менее 1–2%).

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Авторы предлагают покончить с «экономикой сырьевых и финансовых гигантов и монополистов». Естественные монополии должны стать полноценными рыночными инфраструктурными компаниями. Индексацию тарифов на следующие три-четыре года следует ограничить пределами фактического роста цен производителей за последние пять лет. Докладчики также предлагают стимулировать продажу сырья на внутреннем рынке, для чего следует установить высокие экспортные пошлины на сырье (газ, нефть, металлы, минеральные удобрения, круглый лес).

Авторы доклада предлагают радикально изменить мандат и политику Центробанка РФ — от ограничительной денежно-кредитной политики, «иссушения» денежной массы ради мнимого таргетирования инфляции к политике стимулирующей, борьбе с инфляцией через экономический рост.

В России очень низкая монетизация экономики: денежный агрегат М2 составляет всего лишь 45% ВВП (для сравнения, у Китая — почти 200%), отмечается в докладе. Поэтому нужен собственный вариант количественного смягчения — опережающее денежно-кредитное предложение со стороны ЦБ, или «авансирование экономического роста» механизмом денежной эмиссии, как называет это Глазьев. К примеру, ЦБ мог бы печатать не менее 1,5 трлн руб. в год в течение пяти лет, но это должна быть целевая, «связанная» эмиссия: деньги должны быть использованы не для выплаты зарплат бюджетникам и увеличения пенсий, а только по целевым каналам для стимулирования инвестиций в реальное производство.

Еще одна мера, указанная в докладе, ранее уже предлагалась Глазьевым — введение налога на покупку иностранной валюты (вариация на тему «налога Тобина»). Налог предлагается ввести для компаний, за исключением импортеров. Также предлагается ввести налог на кредиты в иностранной валюте и установить жесткий лимит для открытых валютных позиций банков. В кризисных ситуациях авторы доклада считают нужным вообще закрывать для банков возможность открытия валютных позиций. А валютные депозиты предлагается вывести из системы страхования вкладов. Все это в докладе называется «отдельными элементами «мягкого» валютного регулирования».