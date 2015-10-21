Фискальная служба провела обыски в офисе одной из украинских IT-компаний

Государственная фискальная служба Украины провела обыски в центральном офисе одной из украинских IT-компаний, руководители которой подозреваются в незаконном обналичивании средств под предлогом псевдоразмещения купли-продажи валюты, сырья, корпоративных бумаг на виртуальных рынках.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Он сообщил, что за свои услуги менеджеры брали деньги у граждан. «Установлено, что организаторы махинаций создали схему, к которой привлекли большое количество предприятий, включая так называемые «буферные» компании. По цепи средства перечислялись на счета предприятий, имеющих признаки фиктивности с подставными директорами, а затем деньги обналичивались», - сообщил Билан.

Он обратил внимание, что организаторы конвертационных центров часто прибегают к услугам IT-компаний и IT-технологий, в том числе за счет фиктивной продажи предприятиям программного обеспечения по значительно завышенным ценам.

«Так, одно из предприятий приобрело программное обеспечение по мониторингу и анализу продаж товаров по цене, которое в несколько тысяч раз превышает его реальную стоимость.

Это позволило сформировать фиктивный налоговый кредит на несколько миллионов гривень. И подобные схемы встречаются довольно часто. Но такую деятельность мы будем прекращать», - подчеркнул Билан.

В то же время, он отметил, что «ни о каком давлении на компании, которые работают прозрачно и в правовом поле, речи не идет». «Но мы будем системно вести работу с целью недопущения вывода валюты за границу. Ведь бюджет несет серьезные потери в результате оседания средств от деятельности IT-компаний - разработчиков программных продуктов на счетах офшорных компаний. Доходы таких предприятий не попадают на территорию Украины, а остаются в иностранных юрисдикциях с льготной системой налогообложения», - сказал Билан.

Ранее, ряд СМИ, а также пользователи социальных сетей, сообщали, что представители ГФС проводят обыски в компаниях "Эм Айти Компани" и Lucky Labs. Компания Lucky Labs является разработчиком компьютерных игрушек со штатом в более 300 человек и пятью офисами по всему миру: в Киеве, Москве, Одессе, на Кипре и Мальте.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября текущего года СБУ провело обыски в днепропетровском офисе компании Luxoft, а в июле правоохранители провели обыск в офисе компании Plarium. После этого ассоциация «IT Украины», в которую входят крупные отечественные IT-компании, потребовала от представителей Министерства внутренних дел в течение месяца провести служебное расследование в отношении проверяющих IT-компании силовиков. 24 сентября министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус провел встречу с представителями IT-компаний для детального обсуждения проблемы частых проверок компаний силовиками.

Кроме того, Абромавичус планировал обсудить с министром внутренних дел Арсеном Аваковым проблему участившихся проверок правоохранительными органами IT-компаний.

Ранее министр сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

В середине октября Министерство экономического развития и торговли инициировало изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие запрет изъятия оборудования IT-компаний в случае отсутствия соответствующего решения суда.