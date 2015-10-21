В Кремле объявили о переходе страны в "новую реальность", где кризис уже закончился

В России кризис как таковой закончился, но страна находится в новой реальности, заявил замминистра финансов РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме RussiaTALK, передает ТАСС.

"Кризис как таковой закончился. Но мы находимся в новой реальности, и новая реальность означает необходимость дальнейших структурных изменений и дальнейшей адаптации на стороне бюджета", - сказал он.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 годаМинфин прогнозирует инфляцию в 2016 году на уровне 6% и ниже. "На 2016 год мы смотрим оптимистично, в сторону гораздо более низких значений - в районе 6%. При этом не исключаем, что цифра может быть и ниже этого уровня. Это - не базовый сценарий. При тех же условиях, при запланированных ценах на нефть в районе 50 долларов за баррель", - сказал Орешкин.

На 2015 год Минфин сохраняет прогноз по инфляции на уровне около 12%.

По его словам, на снижение инфляции будет влиять проведение параметров бюджетной политики, которые закладывает в прогноз Минфин.

"Оценка не точная, это - диапазон, но вероятность того, что инфляция будет ниже, по нашему мнению, больше, чем то, что она будет выше", - добавил Орешкин.