Суд запретил ликвидацию неплатежеспособного банка Бахматюка

Хозяйственный суд города Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансовая инициатива», ранее принадлежавший одному из крупнейших аграрных производителей Украины компании «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

Напомним, 23 октября заканчивается срок временной администрации в этом банке, в связи с чем фонд с 19 октября приостановил выплаты вкладчикам банка.

Согласно постановлению суда от 15 октября по иску компании Perusta Constructions Ltd против Фонда гарантирования вкладов физических лиц, опубликованному в едином государственном реестре судебных решений, компания намерена обязать фонд признать ее победителем конкурса инвесторов для выведения банка с рынка.

Для обеспечения удовлетворения этого иска компания попросила суд запретить Фонду гарантирования предлагать НБУ ликвидацию банка, а также применять другой способ выведения банка с рынка, кроме создания и продажи инвестору переходного банка с передачей активов и обязательств. Суд частично удовлетворил ходатайство компании и до решения спора по существу запретил дирекции Фонда гарантирования вносить предложения в НБУ о ликвидации банка.

Как прокомментировали УНИАН данную информацию в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц, фонд намерен обжаловать решение суда по иску компании Perusta Constructions Ltd, запрещающее ликвидацию банка «Финансовая инициатива», а также готовит возражения против самого иска компании.

Кроме того, фонд попросит суд разъяснить, каким образом можно обеспечить выполнение решения суда без нарушения действующего законодательства, которое не предусматривает промежуточного статуса для неплатежеспособного банка, кроме временной администрации или ликвидации.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 23 июня принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого в настоящее время «VAB Банка» Олегу Бахматюку. С 24 июня в банке «Финансовая инициатива» работала временная администрация.

Еще один принадлежащий Бахматюку банк - «VAB Банк», входящий в группу крупных финучреждений по активам, был признан неплатежеспособным в ноябре 2014 года.

«VAB Банк» и банк «Финансовая инициатива» входили в число крупнейших получателей кредитов НБУ для поддержки ликвидности на срок свыше 30 календарных дней. В частности, по итогам 2014 года «VAB Банк» получил кредиты на 5,535 млрд грн, банк «Финансовая инициатива» - на 8,358 млрд грн. В 2015 году такие кредиты банкам не выдавались.