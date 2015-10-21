Яценюк требует уволить 42% высшего руководства ГФС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает незамедлительно выполнить требования Закона Украины об очищении власти и уволить порядка 42% представителей центрального аппарата Государственной фискальной службы и 15% высших чиновников на местах, поскольку таковы результаты люстрационной проверки ГФС.

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Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Две недели назад я дал поручение Министерству юстиции и спецдепартаменту по вопросам люстрации по проверке Государственной фискальной службы. Проверили 344 личных дела высшего руководства ГФС – центрального аппарата и всех областных подразделений. По результатам проверки 42% высшего руководства центрального аппарата ГФС подлежат незамедлительному увольнению, 15% руководителей в областях также подлежат увольнению. И я требую после завершения проверки незамедлительно от руководителя ГФС выполнить закон и уволить 42% центрального аппарата службы и 15% аппарата областных руководителей подразделений ГФС, как этого требует закон», - сказал Яценюк.