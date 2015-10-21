Бизнесу обещают до конца года вернуть почти 20 миллиардов задолженности по НДС

Об этом в ходе брифинга заявил глава ГФС Роман Насиров.

"Налогоплательщикам на счета возмещено НДС 45,5 млрд грн за 9 месяцев, из них 25,5 млрд в автоматическом режиме, и до конца года запланировано возмещение примерно 19,5 млрд гривень", - сказал Насиров.

По его словам, в январе-августе Фискальная служба возмещала до 5 млрд грн НДС в месяц, сейчас этот показатель увеличился до 7,5 млрд грн в месяц.

Кроме того, Насиров отметил, что вопрос задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за предыдущие периоды, в данный момент решается.

«По моему мнению, задолженность должна быть возмещена деньгами, если нет денег, то лучше, чтобы этот остаток был выплачен хотя бы НДС-облигациями», - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) субъектам предпринимательства составляет 20 млрд грн, а сумма переплаченных предпринимателями в прошлые периоды налогов на прибыль – около 28 млрд грн.

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Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в сентябре 2015 года по сравнению с августом вырос в 1,7 раза – до 7,613 млрд грн.