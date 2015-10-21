Россиян обяжут объяснять на таможне происхождение наличных денег
Соответствующая норма включена в проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
Россияне должны будут подтверждать происхождение крупных сумм наличных денег при ввозе и вывозе валюты, заявил глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России (ФТС) Сергей Шкляев в интервью "Российской газете", передает Русская служба Би-би-си.
По его словам, соответствующая норма включена в проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
Размер минимальной суммы, происхождение которой придется объяснять, определит Евразийская экономическая комиссия.
"Конечно, есть те, кто не может объяснить, откуда у них деньги. Но большинству нечего скрывать. Думаю, что обычные граждане при пересечении границы без труда смогут подтвердить легальное происхождение провозимых наличных денег", - сказал Шкляев.
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По его словам, подобный контроль уже давно действует во многих европейских странах.
"Попробуйте за рубежом заплатить в магазине 500 евро наличными, на вас посмотрят косо. Могут даже вызвать полицию, которая поинтересуется, откуда у вас крупная сумма денег", - отметил он.
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В настоящее время российские граждане при пересечении границы обязаны письменно декларировать на таможне сумму, превышающую 10 тыс. долларов.