Российская действительность: к памятнику рублю несут цветы

13:59, 21 октября 2015
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"Памятник рублю выше его курса. Может быть, он там похоронен, а это — надгробие?", — задаются вопросом россияне.

К памятнику рублю в Сыктывкаре принесли цветы / varlamov.ru

В России к памятнику рублю, который недавно открылся в Сыктывкаре, принесли цветы, передает Газета.RU со ссылкой на FlashNord.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что к памятнику принесли четыре гвоздики.

«Наши жители почтили память рублю», — заявил один из собеседников агентства.

Читайте такжеПутину предлагают спасти экономику России с помощью печатного станка"В Сыктывкаре памятник рублю выше его курса. Может быть, он там похоронен, а это — надгробие?", — задал вопрос один из прохожих.

В Сыктывкаре символ рубля установили перед зданием Нацбанка на улице Ленина. Торжественное открытие скульптуры было намечено на начало сентября, но из-за проблем с поставками материалов установка затянулась, и организаторы приняли решение открыть памятник без какой-либо торжественной церемонии.

Очердной памятник рублю в Сыктывкаре / www.vesti.ru

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