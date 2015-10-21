Минюст не исключает увольнения Насирова в случае невыполнения им люстрации

Министерство юстиции не исключает привлечения к дисциплинарной ответственности – вплоть до увольнения главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в случае, если он не выполнит поручения правительства и не уволит высших чиновников центрального аппарата региональных подразделений службы, подпадающих под действие норм Закона о люстрации.

Об этом ходе брифинга в Кабинете министров сказала руководитель специального департамента Минюста Татьяна Козаченко.

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Она напомнила, что по результатам проверки порядка 42% высших чиновников центрального аппарата ГФС и 15% руководителей местных подразделений подпадают под нормы закона и должны быть незамедлительно уволены.

«Рабочая группа рекомендовала следующее: поставить вопрос о соответствии его (Романа Насирова, главы ГФС - УНИАН) должности. Министерство финансов, Нацслужба и Секретариат Кабмина поставили вопрос о привлечении его (Насирова - УНИАН) к дисциплинарной ответственности. И вы должны понимать, что дисциплинарная ответственность предполагает также и увольнение. То есть, он должен выполнить закон», - сказала Козаченко, добавив, что в противном случае «будет решен вопрос о дисциплинарной ответственности».

По словам Козаченко, Насиров, как глава ГФС, ответственный за формирование кадров Фискальной службы и перекладывать ответственность на других чиновников – нельзя. «Именно он (Насиров - УНИАН) управляет ведомством и определяет то, что это ведомство должно действовать по закону», - сказала Козаченко.

По ее словам, кадровые решения и документы к ним готовили кадровые департаменты ГФС. «Но есть сомнения в том, что Насиров мог не знать о том, что происходит», - отметила Козаченко.

Ранее она сообщила, что руководитель территориального управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко, а также ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины Павел Пашко занимают свои должности незаконно, поскольку подпадают под прямой запрет на назначения на государственные должности согласно Закону об очищении власти. Также под прямой запрет подпадают в общей сложности 76 чиновников из руководящего состава ГФС.