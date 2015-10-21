Гривня на межбанке опустилась уже до 22,70 за доллар
13:53, 21 октября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6250/25,7710 грн/евро
REUTERS
В среду, 21 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,57/22,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6250/25,7710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3620 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 21,6013 грн/долл., к этому часу было заключено 402 сделки на сумму 237,21 млн долл.
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