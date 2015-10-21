Фискальная служба за девять месяцев собрала более 341 миллиарда налогов

Налогоплательщики в январе-сентябре перечислили в госбюджет 341,4 миллиарда гривень налогов, что на 20 миллиардов гривень больше индикативного плана Министерства финансов на этот период.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

“За последние 9 месяцев плательщики налогов заплатили 341,4 миллиарда гривень в государственный бюджет, это позволило перевыполнить задание Минфина на 20 миллиардов гривень”, - сказал он.

При этом, по его словам, 15,3 миллиарда гривень средств, поступивших сверх нормы, были направлены на индексацию соцвыплат, а также на уменьшение общего объема переплат по налогам на 2,2 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-сентябрь 2015 года составили 412,8 миллииарда гривень, что на 106,2 миллиарда гривень, или на 34,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.