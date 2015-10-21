Украина подала первый иск в ВТО против России

Украина подала первый из серии будущих исков во Всемирную торговую организация против России, касающийся торговых ограничений в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

“Сообщаю, что мы выполнили наше обещание - мое лично, министра (экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса - УНИАН) и премьера (Арсения Яценюка - УНИАН). Сегодня с утра Украина подала первый иск против Российской Федерации, связанный с ограничениями, которые были введены на украинские вагоны и стрелочные переводы”, - сказала она.

По словам Микольской, экспорт Украины из-за этих ограничений по 86 товарным группам сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

Также торгпред отметила, что Украина будет продолжать подавать иски против России относительно различных торговых ограничений.

Как сообщал УНИАН, Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.

Ранее Минэкономразвития обратилось во Всемирную торговую организацию в ответ на закрытие Россельхознадзором российского рынка для украинских поставщиков растительной продукции.

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Россельхознадзор с 22 октября 2014 года запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.