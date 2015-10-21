Кабмин с 1 января отменит дополнительный импортный сбор

Кабинет министров Украины отменит дополнительный импортный сбор, введенный в феврале для достижения макрофинансовой стабилизации, с 1 января 2016 года.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

“Сейчас проходит заседание Кабмина, на котором убирается временный импортный сбор с 1 января 2016 года”, - сказал он.

По словам министра, сбор должен был действовать до конца февраля следующего года, однако его эффективность в условиях макрофинансовой стабильности является низкой.

“Нацбанк и правительство готовы к дальнейшей отмене временных мер финансовой стабилизации”, - подчеркнул Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, введенный в феврале дополнительный импортный сбор позитивно повлиял на укрепление платежного баланса и увеличение золотовалютных резервов, а его совокупный экономический эффект за счет уменьшения импорта составил 1 млрд долл.

Ранее Генеральный совет Всемирной торговой организации подтвердил соответствие дополнительного импортного сбора международным обязательствам Украины.