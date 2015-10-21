Fitch ухудшил прогноз падения экономики Украины до 10%

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating вдвое ухудшило свой прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года – до 10% с 5%, прогнозированных в марте текущего года. Об этом говорится в банковском обзоре Fitch, опубликованном на сайте агентства.

"Восстановление экономики Украины во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации и деловой среды, которая пока довольно слаба. Fitch прогнозирует падение ВВП Украины до 10% по итогам 2015 года, в то время как падение в 2014 году составило 6,8%", - говорится в отчете.

В то же время в Fitch напомнили, что Украина завершает операцию по реструктуризации части госдолга и по ее результатам страна получит новый кредитный рейтинг, оговаривающий особенности структуры долга и кредитный профиль.

"Пока кредитный рейтинг Украины находится на уровне "ограниченный дефолт", выданном 6 октября. Но рейтинг будет повышен сразу же, как только Fitch определит, что долговая операция по обмену госбондов страны прошла успешно", - сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, в марте Fitch Ratings прогнозировал падение экономики Украины по итогам 2015 года на 5% при инфляции в 26%. На тот момент эти оценки совпадали с прогнозами ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда, а также с базовым сценарием развития экономики, озвученным правительством Украины.

В то же время, Кабмин весной озвучил три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагали падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Осенью ключевые кредиторы страны – Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития также ухудшили макропрогнозы для Украины – до 9-12%, хотя и сошлись во мнении, что 2016 год ознаменуется ростом экономики на 1-2%.

Худший прогноз падения ВВП Украины по итогам 2015 года выдало рейтинговое агентство Standard & Poor’s, которое предполагает падение экономики Украины на 15%.