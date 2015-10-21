Украинская "дочка" российского ВЭБа "Проминвестбанк" с начала года получил 6,3 миллиарда убытка

Входящий в группу крупнейших по объему активов "Проминвестбанк" за 9 месяцев 2015 года получил 6,347 миллиарда гривень убытка против 1,077 миллиарда гривень прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте банка.

Согласно опубликованной банком отчетности, с начала года его активы выросли на 6,15% - до 55,885 миллиарда гривень, кредиты и задолженность клиентов - на 9,73%, до 42,246 миллиарда гривень, обязательства - на 6,4%, до 49,622 миллиарда гривень, средства клиентов - на 13,59%, до 15,534 миллиарда гривень, собственный капитал - на 4,28%, до 6,264 миллиарда гривень, уставный капитал – в 2,3 раза, до 19,009 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинская "дочка" Сбербанка России получила 1,6 миллиарда убытка

Справка УНИАН. "Проминвестбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по объему активов.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с долей в капитале свыше 99%.