Fitch обещает повысить рейтинг Украины после обмена еврооблигаций в рамках реструктуризации

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обещает повысить рейтинг дефолта эмитента по Украине сразу после того, как удостоверится в успешном обмене еврооблигаций нашей страны в рамках их реструктуризации.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Агентство напоминает, что понизило рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте по Украине до уровня "ограниченный дефолт" 6 октября 2015 года.

"Рейтинг Украины будет повышен сразу после того, как Fitch удостоверится, что обмен облигаций был успешным", - говорится в сообщении.

По информации агентства, новый рейтинг будет отражать новый профиль и структуру кредитной задолженности Украины.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня "B-/B" с уровня "SD/D" ("выборочный дефолт"), объясняя свое решение завершением долговой операции.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации госдолга на 18 миллиардов долларов, которая предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых. По результатам голосования кредиторов большинство из них поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме Российской Федерации, которая грозит дефолтом по этим бумагам и судебными разбирательствами.

Украина предложила РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.

По оценкам S&P и экспертов долгового рынка, Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной и не остановит финансирование программы даже в случае, если Украина не выплатит РФ 3 миллиарда долларов в декабре из-за отказа российской стороны принимать условия долговой операции.

Российский кредит получен в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года посредством выкупа евробондов Украины на 3 миллиарда долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.