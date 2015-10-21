Украина подпишет договор о создании немецкой торговой палаты в пятницу

Украинская делегация на бизнес-форуме в Берлине в пятницу подпишет договор о создании немецкой торгово-промышленной палаты, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

"В пятницу будем подписывать, в том числе, договор о создании немецкой торгово-промышленной палаты", - сказал он.

По словам министра, немецко-украинский форум в перспективе может стать площадкой для привлечения инвестиций и налаживания коммуникаций с бизнесом из стран Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, немецко-украинский бизнес-форум, проведение которого в конце апреля предложила правительству Украины канцлер Германии Ангела Меркель, пройдет 23 октября в Берлине.