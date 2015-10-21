"Ощадбанк" рассчитывает до конца года открыть 40 отделений нового формата

Государственный "Ощадбанк" продолжает реформирование своей сети, открыв 160 отделений нового формата, и до конца года рассчитывает увеличить их количество до 200.

Как сообщается на сайте банка, в 2016 году банк планирует нарастить количество таких отделений до 600, в 2017 году – до 1000. При этом банк намерен сконцентрироваться на таких городах Украины, как Киев, Днепропетровск, Харьков, Одесса и Львов.

"Это новый подход к обслуживанию клиентов, новые банковские продукты, новое качество работы, новая система мотивации, новая операционная модель. Это процесс, который уже запущен и который сегодня является кардинальным и безальтернативным", - приводятся в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.

По информации банка, ключевыми параметрами новых отделений являются новейший дизайн и стильный фасад, удобные зоны ожидания и обслуживания клиентов, комната для переговоров, зона самообслуживания с информационно-платежным терминалом и банкоматом, высококвалифицированный персонал.

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Как сообщал УНИАН, "Ощадбанк" в первом полугодии 2015 года получил 2,8 миллиарда гривень убытка за счет формирования значительного объема резервов вследствие девальвации гривни, ухудшения качества активов в зоне АТО, технического дефолта отдельных госпредприятий - клиентов банка и снижения их кредитных рейтингов.

В 2014 году "Ощадбанк" получил 8,5 миллиарда гривень убытка.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.