Гривня закрыла межбанк на уровне 22,50 за доллар

В среду, 21 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,35/22,50 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3530/25,5210 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3540/0,3570 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:30 установился на уровне 22,6078 гривни/доллар, к этому часу было заключено 704 сделки на сумму 643,56 миллиона долларов.