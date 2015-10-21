Нацбанк ослабил официальный курс гривни сразу на 62 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2260,9278 (21 октября – 2198,8927)

100 EUR – 2567,0574 (21 октября – 2500,8007)

10 RUR – 3,6099 (21 октября – 3,5374)

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Как сообщал УНИАН, 21 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,35/22,50 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3530/25,5210 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3540/0,3570 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:30 установился на уровне 22,6078 гривни/доллар, к этому часу было заключено 704 сделки на сумму 643,56 миллиона долларов.