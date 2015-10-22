МВФ может приостановить финансовую поддержку Украины - нардеп

Об этом сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина по итогам встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Жеромом Ваше, передает Экономическая правда.

По ее словам, Ваше скептически отнесся к проекту налоговой реформы, разработанного депутатами.

"Он (Ваше - Ред.) сказал, что в начале ноября приезжают представители экономического блока миссии и они готовы с нами сесть за расчеты", - сказала она.

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"Ваше сказал, что если мы зарегистрируем законопроект сейчас, он сделает заявление о том, что миссия МВФ не поддерживает нашу реформу. Это будет иметь негативный результат для стран-доноров Украины, которые прислушиваются к их мнению", - заявила Южанина.

По словам Южаниной, для того, чтобы убрать повод для возможных спекуляций на тему, что наработанный комитетом и экспертами проект реформы - это политический маневр в преддверии выборов, решено зарегистрировать законопроект в понедельник.

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"Я думаю, это приведет к тому, что мы сядем с Натальей Яресько за стол переговоров и будем искать компромиссы. О каких компромиссах речь? Например, все понимают, что снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы должно произойти именно сейчас, с 1 января 2016 года", - отметила Южанина.

По ее словам, если на отмену льготного режима налогообложения НДС для аграриев и замену этой льготы дотациями из бюджета потребуется больше времени, в том числе для того, чтоб посмотреть остались или нет какие-либо коррупционные схемы с НДС, депутаты готовы обсудить это.

"И если нам нужно время на то, чтоб подойти к снижению ставки НДС с 1 июля, или с 1 октября 2016 года или с января 2017 года - парламентарии готовы рассматривать и эти варианты", - сказала Южанина.

Она также отметила, что один из основных вопросов со стороны МВФ касался компенсаторов.