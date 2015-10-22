Греция ожидает получить на следующей неделе 2 миллиарда евро кредита

После встречи с главами миссий кредиторов в Афинах Цакалотос заявил, что проблем с выделением транша нет. "Я верю, что он будет до конца следующей недели", — сказал министр журналистам.

Цакалотос сообщил, что дискуссии с кредиторами шли по вопросам бюджета, пишет РИА Новости.

"Мы обсудили в основном бюджетные меры. Есть общее согласие по целям, где будет экономия. Они согласны, что рецессия будет меньше, около 1,3% ВВП. Как вы понимаете, они могут изменить данные и на более оптимистичные, если хорошо пройдет рекапитализация банков. В дискуссию вернулся оптимизм", — сказал Цакалотос.

По его словам, институты кредиторов выразили некоторые возражения по целевому показателю первичного дефицита в 0,25% в этом году и первичного профицита в 0,5% в следующем. Кредиторы хотели бы провести дискуссии на техническом уровне, действительно ли принятые меры приведут к таким итогам, сказал министр.

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По словам Цакалотоса, кредиторам также объяснили, что некоторые темы не были прописаны в проекте бюджета, потому что у правительства не было ряда данных.

"Например, налогообложение фермеров будет, но не просто определить какой доход оно принесет, когда мы готовили первый проект бюджета в начале октября. Тем не менее, есть вопросы, которые требуют технических исследований, каковы будут доходы от применения каждой меры", — сказал Цакалотос.

"Мы согласились, что мы на хорошем пути к бюджету, есть общее согласие. Есть, конечно, вещи, которые все еще нуждаются в обсуждении", — сказал он.

Цакалотос сообщил также, что кредиторы не требовали новых мер экономии.

По его словам, в четверг с кредиторами будут обсуждаться кредитно-финансовые вопросы, включая рекапитализацию банков, "красные" необслуживаемые долги, фонд приватизации.