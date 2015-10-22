За год заработки украинцев в долларовом эквиваленте упали на треть

Об этом говорят данные ежегодного исследования рынка, который провела международная консалтинговая компания Hay Group, говорится в статье "Утраченные возможности", опубликованной в журнале Новое время.

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Со снижением столкнулись все категории работников. Так, средние годовые заработки генеральных директоров в Украине сократились с $59,6 тыс. до $55,4 тыс., директоров по маркетингу — с $32 тыс. до $ 23 тыс., топ-менеджеров по персоналу — с $26,8 тыс. до $22,5 тыс. А аккаунт-менеджеров — с $11,3 тыс. до $7,5 тыс. в год. Аналогичная картина и среди работников других уровней.

"Чаще других под сокращение зарплат попадали сотрудники автотрейдеров, работники девелоперских компаний, а также представители энергетики и промышленности, ориентированные на внутренний рынок. Отменную скупость также проявили работодатели финансового сектора — банки и страховые компании: лишь в трети из них сотрудникам повышали зарплаты", - говорится в статье.

На фоне глобального сокращения реальных зарплат лишь инженеры-программисты, как и другие представители IT-сектора, выглядят приятным исключением — их заработки даже немного выросли: с $15 тыс. до $15,9 тыс. в год. Все благодаря включенности в глобальный рынок, на котором зарплаты тоже растут: программисты в США стали получать на $18 тыс. в год больше, их средние доходы составили $94 тыс.

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