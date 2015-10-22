Еврокомиссия запретила подавать аналитику по банкам России
В ЕК считают, что выпуск исследования хоть формально и не считается предоставлением консультационных услуг, но фактически дает косвенные советы.
Еврокомиссия запретила европейским банкам выпускать исследования аналитического характера, касающиеся российских банков, которые находятся под санкциями, передает Газета.RU со ссылкой на соответствующий документ ЕК.
Согласно тексту разъяснительного документа, который был составлен в конце сентября, ЕК запрещает европейским банкам оказывать российским банкам «услуги по управлению инвестициями» как прямо, так и косвенно.
Читайте такжеПутину предлагают спасти экономику России с помощью печатного станка«Несмотря на то, что выпуск исследования формально не считается предоставлением консультационных услуг, он фактически представляет косвенные советы», — отмечается в документе.
Еврокомиссия также объясняет, что предоставление данных услуг влияет на поведение потенциальных инвесторов: на основе аналитических исследований можно принять решение о покупке, продаже или сохранении акций подсанкционных банков.
Санкции в отношении российских банков были введены в июле и сентябре прошлого года. Под действие ограничений попали Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.