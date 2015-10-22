В России финансовый омбудсмен перестал справляться с потоком жалоб населения

В России финансовый омбудсмен впервые за время своей работы с октября 2010 года стал получать от граждан больше обращений, чем он способен обработать, пишут "Известия".

Число ежемесячно поступающих к финансовому уполномоченному жалоб на финансовые организации (банки, страховые компании, МФО) примерно на треть превышает его возможности. В результате срок рассмотрения вновь поступающих обращений россиян с каждым месяцем увеличивается.

Читайте такжеВ России растет число недовольных экономическим кризисомКак сообщил финансовый омбудсмен Павел Медведев, до весны 2015 года служба финансового уполномоченного успевала рассмотреть в течение месяца все поступившие за этот период обращения граждан.

"Теперь не успеваем разрезать конверты, — говорит Медведев. — Наша производительность труда — 700 обращений в месяц. По приблизительным оценкам, сейчас ежемесячно поступает около 1 тыс. жалоб. При этом хвост нерассмотренных обращений граждан с каждым месяцем растет. На текущий момент обращения рассматриваем уже с опозданием примерно в два месяца".

До конца 2014 года к финансовому уполномоченному в среднем поступало от 200 до 500 обращений граждан в месяц. Впервые их число превысило 700 штук в октябре 2014-го. Рост числа обращений продолжился в 2015 году: всего за первые шесть месяцев этого года к финансовому омбудсмену поступило на 60% больше жалоб, чем за аналогичный период 2014-го.

Большинство поступающих в настоящее время обращений граждан содержат просьбу о реструктуризации долга (изменение условий его погашения). Число таких обращений примерно 15 раз превышает вторую по численности категорию жалоб — просьба о консультации.

"В сложившейся ситуации остро встает вопрос о необходимости крайне оперативно принимать закон о финансовом омбудсмене, — говорит Павел Медведев. — Иначе наша работа превращается в профанацию".

В банке «Хоум Кредит» «Известиям» сообщили, что «в текущих экономических условиях, когда падение реальных зарплат населения составляет около 10% в годовом выражении, а уровень просроченной задолженности в банковской системе стабильно растет, рост обращений граждан к финансовому омбудсмену закономерен».