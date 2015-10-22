Государственный "Укргазбанк" за девять месяцев получил более 180 миллионов убытка

Об этом банк сообщил в отчетности, опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли в 1,6 раза - до 34,044 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – в 1,6 раза, до 15,985 млрд грн, обязательства – в 1,5 раза, до 29,428 млрд грн, средства клиентов – в 1,5 раза, до 18,283 млрд грн, собственный капитал – в 2,9 раза, до 4,617 млрд грн, уставный капитал – в 1,4 раза, до 13,837 млрд грн.

Напомним, «Укргазбанк» сообщил о завершении процедуры присоединения активов и пассивов неплатежеспособного банка «Киев» 25 июня, что и обусловило рост его показателей в третьем квартале.

В этом году Кабинет министров проводил докапитализацию «Укргазбанка» дважды – на 3,2 млрд грн в марте и еще на 633 млн грн – в июне.

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Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) создан в 1993 году и входит в группу крупнейших банков по объему активов.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанк» составляет 95%.

В 2014 году «Укргазбанк» получил 2,746 млрд грн убытка против прибыли на уровне 999,8 млн грн годом ранее.