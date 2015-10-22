Гривня на межбанке укрепилась до 22,37 за доллар

В четверг, 22 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,27/22,37 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1960/25,3090 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3570 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,3763 грн/долл., к этому часу заключено 38 сделок на сумму 17,19 млн долл.