Гривня на межбанке укрепилась до 22,37 за доллар
12:45, 22 октября 2015Финансы
614
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1960/25,3090 грн/евро
REUTERS
В четверг, 22 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,27/22,37 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1960/25,3090 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3570 грн/рубль.
Читайте такжеУкраинский бизнес ожидает очередную девальвацию гривни - опрос НБУ
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,3763 грн/долл., к этому часу заключено 38 сделок на сумму 17,19 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter