Нацбанк не видит ничего необычного в колебании курсов в диапазоне 21–23 грн/долл.

Ранее в НБУ анонсировали, что на этой неделе может быть принят очередной пакет мер по либерализации регулирования валютного рынка в контексте проведения внешнеэкономических операций.

По мнению банкиров, регулятор может смягчить свои требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами и по согласованию с НБУ покупки валюты для ее перечисления за рубеж, а также пересмотреть запрет на покупку валюты для выплаты дивидендов или для возврата инвестиций.

По информации пресс-службы НБУ, небольшое снижение курса гривни на межбанковском валютном рынке в последние дни не связано с намерениями НБУ ослабить валютное регулирование, а вызвано небольшими перекосами в спросе и предложении на валютном рынке, что при его нынешних незначительных объемах сразу отражается на стоимости валют.

Регулятор напоминает, что подобные колебания курсов в диапазоне 21–23 грн/долл. наблюдались в этом году и ранее, но в итоге рынок выходил на свой средний равновесный курс около 22 грн/долл.

Одновременно в НБУ отметили, что с сентября наблюдается перманентное превышение предложения валюты над спросом, что позволило регулятору выкупить существенные объемы валюты через аукционы, не нанеся ущерба межбанковскому рынку.

Как сообщал УНИАН, НБУ в марте этого года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. до настоящего времени.

Согласно меморандуму с МВФ, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации госдолга, докапитализации банков и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.

С 22 октября НБУ понизил официальный курс гривни к доллару США до уровня 22,6093 грн/долл. с 21,9889 грн долл., установленного на 21 октября. По итогам торгов на межбанковском валютном рынке 21 октября котировки гривни к доллару США понизились до 22,35/22,50 грн/долл. с 22,15/22,27 грн/долл. к закрытию предыдущего дня.