Банкир спрогнозировал действия НБУ в случае подорожания доллара до 23 гривень

При дальнейшем подорожании доллара на межбанковском валютном рынке до уровня 23 грн/долл. с нынешних 22,37 грн/долл. для стабилизации ситуации Национальный банк Украины может выйти на межбанковский валютный рынок с интервенциями по продаже валюты, а в крайнем случае - ограничить объем заявок банков на ее покупку.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал ведущий эксперт Управления казначейства и финансовых учреждений «ОТП Банка» Максим Давлад.

По мнению банкира, до завершения предстоящих выборов в Украине вряд ли стоит ожидать укрепления курса гривни. «Каких-либо факторов, способствующих укреплению гривни, пока не наблюдается - девальвационные ожидания бизнеса и населения перевешивают «устные интервенции», поступление валютной выручки от сельскохозяйственной продукции сократилось», - пояснил он.

Банкир прогнозирует, что стоимость валюты на наличном рынке будет держаться на 1-1,5 грн выше ее стоимости на межбанковском валютном рынке.

Что касается анонсированных НБУ очередных шагов по отмене ограничений на валютном рынке, в текущих условиях, но мнению банкира, радикальной либерализации не будет. «Возможно, речь идет об отмене запрета на вывод дивидендов. Это действительно может привести к снижению курса гривни в краткосрочной перспективе. Поэтому шаги Нацбанка по снятию ограничений наверняка будут очень осторожными», - добавил Давлад.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Национальный банк Украины обнародует решение относительно отмены некоторых ограничений на валютном рынке, введенных в марте этого года для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. до настоящего времени.

С 22 октября НБУ понизил официальный курс гривни к доллару США до уровня 22,6093 грн/долл. с 21,9889 грн долл., установленного на 21 октября. По итогам торгов на межбанковском валютном рынке 21 октября котировки гривни к доллару США понизились до 22,35/22,50 грн/долл. с 22,15/22,27 грн/долл. к закрытию предыдущего дня.

Согласно меморандуму с МВФ, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации госдолга, докапитализации банков и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.