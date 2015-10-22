Нацбанк смягчил валютные ограничения

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №718, вступающее в силу с 23 октября.

Согласно документу, НБУ освободил от обязательной продажи поступления валюты в качестве денежного обеспечения (гарантийного взноса) для участия нерезидента в торгах по приватизации государственного имущества на счета организатора таких торгов.

Также НБУ освободил от обязательной продажи валютные поступления на основании соглашений об участии Украины в международных программах Европейского Союза, а также гранты, которые юридические лица - резиденты получают от международных финансовых организаций, если в органах управления этих юридических лиц участвует правительство Украины.

Помимо этого, регулятор смягчил ограничение по выдаче гривневой наличности через кассы и банкоматы, установленное на уровне 300 тыс. грн в сутки на одного клиента. Теперь эта норма не будет распространяться на валютно-обменные операции с физическими лицами, что упростит продажу валюты населением.

Также сообщается, что в ответ на многочисленные просьбы бизнеса НБУ разрешил регистрацию замены кредитора или должника по валютным кредитам от нерезидентов, если замена связана с ликвидацией кредитора и его присоединением к новому кредитору-правопреемнику. Также разрешено регистрировать изменения в кредитные договоры, если кредит предоставлен резиденту с участием иностранного экспортно-кредитного агентства.

Одновременно регулятор уточнил требование контроля экспортных операций с учетом особенностей телекоммуникационных компаний. Теперь НБУ не будет запрещать банкам снимать с контроля экспортные операции клиентов, предоставивших документальное подтверждение о зачете встречных требований в подлежащих обязательной продаже валютах, если речь идет об оплате международных телекоммуникационных услуг (международного роуминга и пропуска международного трафика).

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Как сообщал УНИАН, НБУ в марте этого года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. до настоящего времени.

Регулятор анонсировал полную отмену административных ограничений на валютном рынке и переход к валютному регулированию на рыночных принципах к середине 2016 года.