ЕЦБ снова сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%, следует из пресс-релиза регулятора, передает Прайм.

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Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,2%, маржинальная ставка - на отметке 0,3%.

Решения совпали с прогнозами аналитиков.