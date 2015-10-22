Замедление экономики Китая может вызвать рецессию в странах Северной Азии

Замедление китайской экономики, второй крупнейшей в мире, ослабляет рост в Северной Азии и подталкивает некоторые страны к рецессии, сообщает Reuters.

"Китай проходит через болезненное изменение баланса экономики, на которую сейчас приходится 16 процентов мирового ВВП против менее 10 десять лет назад. Поэтому Международный валютный фонд ожидает, что рост в регионе, куда также входят Япония, Южная Корея, Гонконг и Тайвань, составит 5,5 процента в этом году", - говорится в сообщении.

"Несомненно, пока Китай находится в таком ослабленном состоянии, естественно, что Северная Азия, которая очень ориентирована на китайский рынок, прямо или косвенно, также получает удар", - сказал Вишну Варатан из Mizuho Bank.

Экономисты предсказывают, что ослабление экспорта из Северной Азии продолжится какое-то время.

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"Возможно, это продолжится по меньшей мере до первой половины 2016 года включительно, - сказал Варатан из Mizuho. - Мы ожидаем стабилизации экспорта в Китай и некоторого повышения потребления к середине года".