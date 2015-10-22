Украина и Люксембург подпишут конвенцию об избежании двойного налогообложения

Президент Петр Порошенко сообщил, что вскоре между Украиной и Люксембургом будет подписана конвенция об избежании двойного налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, находящимся с рабочим визитом в Украине.

“Что касается двусторонних отношений, я хотел бы констатировать тот значительный прогресс, который мы продемонстрировали при достижении компромисса по имплементации конвенции об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. По техническим причинам мы не успели подготовить подписание к визиту. Мы договорились, что она будет подписана в ближайшее время”, - сказал глава государства.

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