Российский "Сбербанк" может уйти из некоторых стран Европы

Такое мнение высказал на Дне инвестора в Лондоне президент «Сбербанка» Герман Греф, отвечая на вопрос о международной стратегии банка, передают «Ведомости».

"Мы стали менее агрессивны с нашим международным бизнесом и пытаемся его оптимизировать. Санкции и геополитическая ситуация повлияли на нашу стратегию международного развития, и прежде всего в Европе. Сейчас мы стараемся переосмыслить нашу европейскую стратегию", - отметил Греф.

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По его словам, «Сбербанк» останется в Европе, но будет развивать там цифровой банкинг. "Мы запустили в прошлом году цифровую платформу приема депозитов в Германии и привлекли много средств на европейских рынках, чтобы банк работал на собственном фондировании", - сообщил Греф.

Он подчеркнул, что усилия «Сбербанка» в дочерних банках Европы сосредоточатся на усилении развития на цифровых платформах, на сокращении отделений и, возможно, на выходе из ряда стран.

Отделения «Сбербанка» есть в 22 странах, количество его клиентов за пределами России достигло 10 млн, говорится на сайте госбанка РФ. Доля международного бизнеса составляет 14% совокупных активов.