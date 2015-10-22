Украина и Люксембург готовы "как можно скорее" подписать соглашение об устранении двойного налогообложения - Яценюк

Украина и Люксембург готовы как можно скорее подписать соглашение об устранении двойного налогообложения между странами, поскольку такой документ крайне необходим для развития двусторонних экономических отношений, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Мы сейчас с премьер-министром (Люксембурга - УНИАН) обсудили необходимость скорейшего завершения переговоров и подписания соглашения об устранении двойного налогообложения между Люксембургом и Украиной", - сказал Яценюк.

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Справка УНИАН. Налоговым кодексом установлен порядок применения международного договора Украины об избежании двойного налогообложения относительно полного или частичного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов с источником их происхождения из Украины.

Согласно данным ГФС по состоянию на начало текущего года у Украины заключены соглашения об избежании двойного налогообложения с 70 странами мира.