Иран и Россия достигли принципиальных договоренностей о создании совместного банка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального банка Ирана.

"Иран и Россия договорились о создании совместного банка с целью облегчения осуществления финансовых операций между двумя странами", - говорится в сообщении иранского Центрабанка.

Стороны также обсудили перспективы вхождения Ирана в Евразийский банк развития, участниками которого являются Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызская Республика.

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Как сообщал УНИАН, сейчас на двустороннее сотрудничество Ирана и РФ выделяется всего около $1,8 миллиарда.

Ранее ЕС принял законодательную базу для отмены санкций против Ирана. Президент США Барак Обама отдал распоряжение подготовить документы для отмены санкций против Ирана. В то же время глава ядерного агентства Ирана Али Акбар Салехи, он ожидает приказа от иранского президента Хассана Рухани о демонтаже тысяч центрифуг по обогащению урана в Нетензе и Фордо.