Нацбанк укрепил официальную гривню на 32 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2228,0585 (22 октября – 2260,9278)

100 EUR – 2520,6026 (22 октября – 2567,0574)

10 RUR – 3,5485 (22 октября – 3,6099)

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Как сообщал УНИАН, 22 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,20/22,40 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7920/25,0140 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3580 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,2806 гривни/доллар, к этому часу было заключено 631 сделка на сумму 470,23 миллиона долларов.