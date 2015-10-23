Украинские банки в скором времени ожидают восстановления кредитования бизнеса – опрос НБУ

Украинские банки ожидают восстановления кредитования в течение следующих 12 месяцев, сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на результаты проведенного регулятором опроса банков по итогам третьего квартала.

Согласно опросу, в следующие 12 месяцев банкиры прогнозируют улучшение качества и рост объемов кредитов субъектов хозяйствования. В том числе роста объемов ожидают 45% опрошенных, улучшения качества портфеля - 39%.

В то же время большинство банков все еще скептически настроены в отношении оживления розничного кредитования, но 40% респондентов рассчитывают на повышение качества кредитов физическим лицам в течение следующих 12 месяцев.

Также сообщается, что первые сигналы будущего возобновления кредитования были заметны, по мнению банков, уже в третьем квартале, когда общий уровень одобрения кредитных заявок субъектов хозяйствования вырос впервые за последние два года. Прирост наблюдался по кредитам малым и средним предприятиям, краткосрочным кредитам и кредитам в национальной валюте.

По информации НБУ, опрос проводится среди кредитных менеджеров 51 банка, и ответы предоставили 48 банков, на которые приходится 85% общего объема активов банковской системы. Регулятор отмечает, что результаты опроса являются отражением мнения респондентов, а не его оценками и прогнозами.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, на начало сентября просроченная задолженность предприятий перед банками в настоящее время достигла 17% общего объема выданных банками кредитов, при этом значительное увеличение показателей просроченной задолженности предприятий перед банками произошло в течение 2014-2015 годов.