В Китае заявили об отсутствии оснований для девальвации юаня

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил об отсутствии оснований для долгосрочного обесценивания юаня, сообщает Газета.ru со ссылкой на "Синьхуа".

На встрече с бывшим министром финансов США Генри Полсоном премьер подчеркнул, что Китай принял своевременные меры в ситуации с колебанием рынка капитала и намерен продолжать реформы.

"Мы будем поощрять финансовые инновации, способствовать дальнейшему (становлению) более открытой финансовой отрасли, чтобы содействовать росту реального сектора экономики", - добавил он.

Полсон, в свою очередь, положительно высказался о мерах реформирования зоны свободной торговли в Китае и росте конкурентоспособности за счет более открытой системы.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день курс юаня опустился до рекордного уровня более чем за 20 лет. Аналитики считают, что ослабление курса юаня призвано способствовать оживлению китайского экспорта, который в июле обвалился на 8,3 процента в годовом исчислении.