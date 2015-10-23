Нацбанк Казахстана для спасения экономики выкачает из Пенсионного фонда $3,6 миллиарда

Нацбанк Казахстана потратит 1 триллион тенге ($3,6 миллиарда) из государственного пенсионного фонда в следующем году для поддержки замедляющегося экономического роста, сказал председатель ЦБ Кайрат Келимбетов, передает Reuters.

Казахстан, крупнейшая экономика Центральной Азии и второй по величине производитель нефти на постсоветском пространстве, сильно пострадал из-за обвала нефтяных цен и обесценения валют России и Китая, своих основных торговых партнеров.

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Из 1 триллиона тенге пенсионного госфонда 400 миллиардов будут использованы для нужд бюджета, сказал Келимбетов.

Остальная часть будет направлена на финансирование различных проектов, например в строительстве, и оно будет осуществляться в том числе и через банковское кредитование. По словам главы Нацбанка, будет использована схема, похожая на программу Банка Англии "funding for lending".

Нацбанк Казахстана ожидает стабилизации курса тенге в течение трех-пяти месяцев и видит "оптимальным" курс в 250-270 тенге за доллар США, сказал Келимбетов.

Дальнейшее ослабление тенге будет угрожать ценовой стабильности и нормативам достаточности капитала банковского сектора, считает Келимбетов.

23 октября курс тенге подрос к доллару до 277,51 с 278,21. Казахская валюта потеряла почти треть стоимости относительно доллара 20 августа, когда Нацбанк отпустил ее в свободное плавание.