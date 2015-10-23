Банкиры назвали меры НБУ по либерализации валютного регулирования "косметическими" правками

Принятый Национальным банком Украины пакет мер по либерализации валютного регулирования с 23 октября представляет собой косметические правки, которые не окажут существенного влияния на валютный рынок, но осторожность НБУ обусловлена стремлением предупредить девальвацию гривни.

К такому мнению пришли опрошенные УНИАН банкиры.

"В основном – это косметические изменения, что, собственно, признает и сам НБУ, и на рынок особого эффекта они не окажут", - прокомментировал нововведения регулятора начальник управления дилинговых операций казначейства "Райффайзен Банка Аваль" Юрий Гриненко.

Аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько также отметил, что последнее решение НБУ едва ли можно назвать полноценной либерализацией валютного рынка. "Изменения действительно косметические, но осторожность НБУ оправдана с точки зрения поддержания стабильного курса гривни: резкое снятие валютных ограничений при предстоящих закупках газа на отопительный сезон и падении экспортной выручки на 34% за 8 месяцев 2015 года вряд ли пошло бы на пользу национальной валюте", - сказал он.

Банкир подчеркнул, что НБУ осторожно подходит к валютной либерализации, и все объявленные валютные послабления не являются кардинальными, поскольку облегчают движение капитала только по отдельным сегментам, которые нельзя назвать ключевыми для экономики. "Это, среди прочего, совместные проекты с ЕС (не путать с экспортной выручкой от торговли с ЕС), приватизация (теперь доступ для нерезидентов будет проще) и международные гранты", - пояснил Приходько.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 23 октября принял очередной пакет мер по либерализации валютного регулирования.

В частности, НБУ освободил от обязательной продажи поступления валюты в качестве денежного обеспечения (гарантийного взноса) для участия нерезидента в торгах по приватизации государственного имущества на счета организатора таких торгов.

Также регулятор освободил от обязательной продажи валютные поступления на основании соглашений об участии Украины в международных программах Европейского Союза, а также гранты, которые юридические лица - резиденты получают от международных финансовых организаций, если в органах управления этих юридических лиц участвует правительство Украины.

Помимо этого, НБУ смягчил ограничение по выдаче гривневой наличности через кассы и банкоматы, установленное на уровне 300 тысяч гривень в сутки на одного клиента. Теперь эта норма не будет распространяться на валютно-обменные операции с физическими лицами, что упростит продажу валюты населением.

Регулятор ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке в марте этого года для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар до настоящего времени.

НБУ анонсировал полную отмену административных ограничений на валютном рынке и переход к валютному регулированию на рыночных принципах к середине 2016 года.