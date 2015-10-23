Завершены выплаты вкладчикам ликвидированных банков "Национальный кредит" и "УПБ"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил массовые выплаты через банки-агенты вкладчикам ликвидируемых банков «Национальный кредит» и «Украинский профессиональный банк» («УПБ»).

Как сообщается на сайте фонда, в дальнейшем возмещение средств вкладчикам этих банков возможно по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в фонд.

Читайте такжеПравительство в сентябре выдало Фонду гарантирования 5 миллиардов кредитаКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков «Национальный кредит» и «Украинский профессиональный банк» 1 сентября.

Банк «Национальный кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, его основным владельцем является Андрей Онистрат (53,2128% акций).

«Украинский профессиональный банк» (г. Киев) зарегистрирован в январе 1992 года. По данным на сайте банка, свыше 95% его акций принадлежат компании «Украинский инвестиционно-финансовый альянс».